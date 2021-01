FOTO/VIDEO – „Astăzi, raiul s-a deschis oamenilor”: Sute de bistrițeni, la slujba de Bobotează Pe o vreme primavaratica și straduindu-se sa respecte masurile de protecție stabilite de autoritați – mii de bistriteni au participat astazi la slujba speciala de Boboteaza, slujba de sfintire a apelor, numita si Agheasma Mare. Se spune ca are puteri tamaduitoare asupra sufletului si trupului, iar credincioșii din Bistrița au primit-o in recipiente speciale. Chiar daca dimineața de Boboteaza a inceput cu temperaturi negative, spre pranz, cand in fața fiecarei biserici din oraș se adunasera sute de credincioși – vremea a fost de-a dreptul primavaratica. Dotați cu maști de protecție și straduindu-se… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

