FOTO/VIDEO: Anexele unei gospodării din satul Lunca, mistuite de flăcări Pompierii militari bistrițeni au intervenit cu patru autospeciale de intervenție, trei de stingere și una de lucru la inalțime, alaturi de un echipaj SAJ BN la un incendiu izbucnit luni seara la o anexa, inclusiv adapost de animale, in localitatea Lunca din comuna Șieuț. Proprietarul a evacuat animalele din adapost, insa exista riscul de extindere la casa de locuit. Incendiul s-a manifestat violent, cu flacara deschisa, generalizat pe o suprafața de circa 250 mp, constand in anexe ( lemnarie, adapost de animale, magazie) și o bucatarie de vara lipita de casa de locuit. „Din fericire, nu au… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari de la Garda de Intervenție Sangeorz-Bai și pompierii voluntari din cadrul SVSU Rodna și Șanț au intervenit marți noapte in localitatea Rodna, la un incendiu izbucnit la o casa de locuit. Din fericire, nu au fost inregistrate victime, persoanele care locuiau in casa, doi copii și doi…

- In aceasta seara, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției orașului Nasaud au intervenit la un accident de circulație produs pe Drumul Național 17C in Cepari. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, din primele date, un autoturism condus de un barbat de 48 de ani din Bistrița in timp ce se deplasa…

- O tanara din Nasaud și o fetița de 5 ani au ajuns la spital, dupa ce au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut in localitatea Dumitra. Tanara se afla la volanul unui autoturism care a colizionat cu un altul condus de un tanar din Mititei. In aceasta seara, pe Drumul Național 17 C, in localitatea…

- Un saivan cu fan din Unirea a fost afectat azi-noapte de un incendiu. Pompierii au avut de luptat cu flacarile cateva ore bune, dar au reușit sa salveze peste 200 de animale și pasari. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, interventia a durat aproximativ 5 ore și jumatate. In incendiu a ars saivanul pe o suprafața…

- Un accident rutier, in care a fost implicate șapte persoane, dintre care 5 copii, ce se aflau in același autoturism, a avut loc joi dimineața pe DN 17, in orașul Beclean. Autoturismul, condus de un barbat din Josenii Bargaului, a intrat intr-un stalp electric, pe care l-a rupt, acesta cazand pe partea…

- Pompierii militarii nasaudeni și SVSU Telciu au intervenit luni dupa-amiaza, in localitatea Telciu, la un incendiu izbucnit la o anexa a unei gospodarii. Flacarile s-au extins la acoperișul casei de locuit. Incendiul a izbucnit din cauza unei afumatoare, organizate intr-una din anexele din spatele casei. …

- Un autotren condus de un cetațean ucrainean, s-a rasturnat luni dupa-amiaza pe DN 17C, in timp ce cobora Dealul Targului. Din fericire, șoferul a scapat nevatamat. La locul accidentului a intervenit modulul SMURD. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, conducatorul auto, care a fost gasit conștient și cu leziuni…