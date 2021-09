Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav s-a petrecut duminica noaptea pe DN 17, in localitatea Susenii Bargaului, unde un autoturism și un autotren au colizionat. In urma impactului, un tanar din Galați a murit. La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Prundu Bargaului,…

- In urma cu cateva minute, la Susenii Bargaului s-a produs un accident rutier. O persoana este inconștienta și a ramas blocata intre fiarele mașinii. Polițiștii au deviat traficul mașinilor mici pe o ruta alternativa. Pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Prundu Bargaului intervin la aceasta…

- Un autoturism a ieșit in decor, pe DJ 172D, in Stramba, accidentul soldandu-se cu ranirea șoferului. Acesta a fost transportat la spital. La locul accidentului au intervenit pompierii de la Garda de Intervenție Prundu Bargaului, care au gasit șoferul autoturismului blocat in interior. „Pompierii au…

- Pompierii doljeni intervin, vineri dupa-amiaza, pentru lichidarea unor incendii izbucnite pe marginea liniei ferate, intre localitatile Racari de Sus si Racari de Jos. Interventia pompierilor a salvat de la distrugere mai multe culturi agricole la care flacarile s-ar fi putut extinde. Conform…

- Un accident rutier a avut loc in Rusu Bargaului. Din cauza impactului dintre doua mașini, și a echipajelor de intervenție, DN 17 e BLOCAT pe ambele sensuri. Un accident rutier a fost anunțat in localitatea Rusu Bargaului. Doua autoturisme au colizionat puternic. In acesetea se aflau trei persoane. Garda…

- Pompierii din Prahova intervin marți seara pentru salvarea unui copil de 10 ani care a cazut intr-un fost baraj din localitatea Poienarii Burchii, județul Prahova. Intervenția este dificila din cauza debitului mare al apei, potrivit mediafax.ro. Potrivit ISU Prahova, copilul de 10 ani a cazut…

- Pompierii militari au intervenit, luni, la Galati, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat in mers, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita. Potrivit acestuia, ISU a fost sesizat prin 112 ca un autoturism a luat…