FOTO+VIDEO: Accident groaznic pe podul de la Ovidiu! Pastila amara pentru compania de asigurari! Decizie definitiva Soferul gasit vinovat de producerea tragediei a fost condamnat la opt ani de inchisoare, una dintre cele mai mari pedepse pentru ucidere din culpa date la Constanta. Judecatorii au respins definitiv actiunea unei companii de asigurari care a incearcat sa recupereze aproape 2,6 milioane de lei acordate cu titlul de despagubiri in urma unui tragic accident rutier inregistrat pe podul rutier de la Ovidiu, din judetul Constanta. Accidentul a avut loc in seara zilei de 21 noiembrie 2018, pe DN 2A, de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

