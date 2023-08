FOTO/VIDEO. Accident grav la Năvodari. Un autocar cu zeci de ucraineni a intrat într-un limitator de înălțime Un autocar in care se aflau aproximativ de 40 de pasageri ucraineni a lovit, luni seara, un limitator de inaltime in judetul Constanta. Cincisprezece persoane au fost ranite, intre care si doi copii. Accidentul a avut loc in zona orașului Navodari. Autocarul implicat in accident a lovit un limitator de inaltime, cand soferul a incercat […] The post FOTO/VIDEO. Accident grav la Navodari. Un autocar cu zeci de ucraineni a intrat intr-un limitator de inalțime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

