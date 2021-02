Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Postului de Politie Lumina au identificat un barbat, de 25 de ani, care a condus un autoturism pe strada Stefan cel Mare din comuna Lumina, in timp ce se afla sub influenta substantelor psihoactive. La data de 18 februarie a.c., in jurul orei 22.30, politisti din cadrul Postului…

- Doi politisti care dirijau circulatia pe strada Brailei din municipiul Galati, la iesirea din oras, au ajuns, marti, la spital, dupa ce au fost loviti de un autoturism condus de o femeie, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate, Dispeceratul IPJ Galati a fost sesizat,…

- Un accident rurtier a avut loc ieri, 10 februarie 2021, in Municipiul Sebeș, unde o femeie a suferit leziuni corporale și a fost transportata la spital, dupa ce o șoferița de 38 de ani a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 26 de ani. La data de 10 februarie 2021, in jurul orei…

- Accidentul mortal de luni (8 februarie) dupa-amiaza de la ieșirea din Valea lui Mihai a fost provocat de un barbat de 53 de ani din localitatea Vetis. Se pare ca acesta avea viteza excesiva. Șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal de o alta mașina, condusa de un barbat de 33 de ani…

- Ieri, 25 ianuarie 2021, in jurul orei 08.15, pe DN 74, pe raza localitații Tauți, un barbat de 33 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism in direcția Zlatna – Alba Iulia, ar fi acroșat o femeie de 47 de ani, din localitatea Tauți, care circula pe marginea carosabilului, in calitate de…

- O femeie a fost ranita in urma unui accident de circulație, potrivit reprezentanților IPJ Alba. La data de 13 ianuarie 2021, in jurul orei 15,00, un barbat de 61 de ani, din comuna Ciugud, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe strada Mihai Eminescu din Vințu de Jos, a acroșat-o pe o femeie…

- Accident joi seara, in municipiul Sibiu: O sibianca in varsta de 39 de ani, aflata la volanul unui autoturism condus pe strada Ștrandului, a patruns in intersecția cu strada Vasile Carlova fara sa acorde prioritate și a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de catre un barbat in…

- Vineri, 29 noiembrie 2020, in jurul orei 22.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier produs pe strada Arieșului din Alba Iulia. Un tanar de 29 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism…