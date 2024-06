Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii din Capitala sunt cunoscuți pentru stilul „șmecher” de condus. Mulți fiind mai mult „piloți” decat conducatori auto. Se știe insa ca la Cluj, ardeleni fiind, șoferii prefera sa conduca mai prudent. Sau cel puțin, sa zicem, mai lent...Un creator digital din Cluj a creat un videoclip viral cu…

- Doua persoane au fost transportate la spital in urma unui grav accident produs in aceasta dimineața, pe strada Doina din capitala. Potrivit oamenilor legii in accident au fot implicate 6 unitați de transport.

- Vântul puternic care a btut cu intensitate ieri (2 aprilie 2024) dupamiaz a adus cu sine i consecine neateptate în municipiu. Pe Aleea Cocorilor un copac a fost doborât de fora vântului provocând avarierea a patru autoturisme parcate în apropiere. Situaia nu a fost…

- Elena Mateescu, directorul Administarției Naționale de Meteorologie, anunța schimbarea drastica a vremii. Romania este, in acest moment, sub avertizare cod portocaliu și cod galben de vreme rea. Sunt anunțate fenomene meteo extreme si au fost emise atenționari cod galben și cod portocaliu de vijelii…

- Șoferii care traversau un pod din capitala Portugaliei au asistat la un fenomen rar și inspaimantator: o tromba de apa a ajuns pe uscat și a avariat grav un restaurant și un centru sportiv. Potrivit presei locale, nu sunt victime in urma acestui eveniment, insa pagubele sunt insemnate.Astfel de fenomene…

- Vremea se incalzește in Capitala, iar maximele vor ajunge vineri pana la 24 de grade Celsius. Joi dupa-amiaza va ploua, se arata in prognoza speciala pentru București, emisa de ANM. De joi pana vineri dimineața, vremea se va incalzi in București. Cerul va avea innorari temporare pana spre orele dupa-amiezii…

- Seful Administratiei Militare Regionale Zaporijjia, Ivan Fedorov, a raportat ca, in timpul atacului masiv lansat de rusi vineri dimineata, in centrul regional, au fost inregistrate 12 explozii. Cateva persoane au fost ranite, șapte cladiri rezidentiale au fost distruse, iar alte cateva zeci au fost…

- Imaginile din satelit arata ca 35% din cladirile din Gaza au fost avariate sau distruse, susține ONU, conform stiripesurse.md. Peste 30.000 au disparut, mai arata informațiile statistice. Distrugerile au aparut in timpul conflictului dintre Israel și Hamas. Imaginile din satelit analizate de Centrul…