(FOTO/UPDATE) Trafic blocat pe DN 10, la Siriu. Accident grav UPDATE 2 Trei persoane, printre care și un copil, au fost ranite in urma accidentului, calul implicat in eveniment decedand. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre autoturismul condus pe direcția Brașov catre Buzau de catre un șofer in varsta de 54 de ani, din Cislau și un atelaj hipo care se deplasa din sens opus. Accidentul s-a soldat cu ranirea caruțașului, un barbat de 25 de ani, din Gura Teghii și a altor doua persoane transportate in atelaj, o femeie de 46 de ani și un minor de 6 ani, ambii din Siriu. Persoanele ranite au fost preluate de ambulanța… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

- UPDATE „In vederea decongestionarii traficului in zona producerii evenimentului rutier, circulația a fost deviata pe DC 238 Muscelusa.” , anunța IPJ. *Știre inițiala In aceasta seara, traficul a fost blocat pe DN10, in zona Siriu, in urma unui accident soldat cu mai multe persoane ranite. „Se pare ca…

