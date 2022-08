(FOTO/UPDATE) Carnagiu. Trei femei au murit în accident UPDATE 00:50 Trei femei decedate și trei persoane ranite. Este cumplitul bilanț al accidentului produs in aceasta noapte. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Buzau catre București de catre un șofer bucureștean, in varsta de 62 de ani, a intrat in coliziune cu autoturismul care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un conducator auto de 49 de ani, din Buzau. In timpul impactului, mașina buzoianului a fost lovita de un camion ce se deplasa in spatele acesteia, condus de un șofer in varsta de 52 de ani, din Ilfov.Accidentul s-a soldat cu decesul… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

