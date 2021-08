Stiri pe aceeasi tema

Tragedie imensa. Doi copii de doi ani au murit, dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc.foto Tragedie pentru o familie din Ploiesti. Doi gemeni, baiat și fata, de doi ani, au murit in miercuri seara, dupa ce au…

- Acum cateva minute, doi copii au cazut in gol, direct pe trotuar, de la etajul 8 al unui bloc de pe Bulevardul Republicii din Ploiesti. Se pare ca au intre 2 si 6 ani și sunt inconștienți. Sunt asistati medical se catre echipaje de la SAJ Prahova. Pompierii prahoveni au alocat la locul evenimentului…

- Un tren cu zeci de copii si adolescenti la bord a cazut intr-un rau in Austria, provocand ranirea a cel putin zece persoane, chiar cu o zi inainte de inceputul vacantei scolare, informeaza vineri dpa. Potrivit Crucii Rosii, mai mult de zece persoane au fost ranite usor in accident. Acidentul s-a produs…

- O femeie de 37 de ani a cazut miercuri dimineața de la etajul 7 al unui bloc din cartierul Intre Lacuri din Cluj-Napoca, anunța ISU Cluj. Incidentul a avut loc in jurul orei 5.30. Politia face cercetari pentru a stabili daca este vorba despre o sinucidere sau nu, potrivit Ziua de Cluj. Polițiștii din…

- Pacientul de 87 de ani, aflat de cateva 10 zile in spital, ar fi forțat fereastra salonului in care era internat la etajul al treilea al spitalului și s-a aruncat in gol. Medicii au intervenit imediat, l-au resuscitat zeci de minute pe barbat, dar nu l-au mai putut readuce la viața. Pacientul era internat…

- Un barbat de 70 de ani din Capitala a murit dupa ce s-a prabușit, de la etajul cinci, in puțul liftului. Liftul a ajuns la etajul solicitat insa fara cabina. Barbatul a apucat sa faca pasul inainte și a cazut in gol. Tragedia a avut loc luni dimineața, intr-un bloc vechi de pe Calea Victoriei. […] The…

- Un accident grav a avut loc, marți, in localitatea Nistorești, pe DN1. Cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte doua au fost ranite. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, doua autoturisme au fost implicate intr-un impact frontal pe DN 1 Ploiești – Brașov, la kilometrul 103, in zona…