FOTOSPION: Primele imagini cu noul Mercedes-Benz Clasa S facelift: grilă frontală mai mare Mercedes-Benz se pregatește sa lanseze o versiune actualizata pentru etalonul sau, Clasa S. Noul Mercedes-Benz Clasa S facelift urmeaza sa fie lansat anul viitor, insa pana atunci putem vedea primele imagini spion cu viitorul model de lux. Din imagini putem vedea noul model ascuns sub camuflaj, insa sunt vizibile principalele noutați vizuale. Mai exact, este vorba despre o grila frontala noua, care va fi și mai mare fața de modelul din prezent. De asemenea,... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

