- Un cameraman al postului american de televiziune Fox News a fost ucis dupa ce mașina sa a fost atacata in apropierea Kievului. Conform The Guardian , Fox News a confirmat ca este vorba despre cameramanul Pierre Zakrzewski, care se afla in afara Kievului cu jurnalistul Benjamin Hall, ranit in atac.…

- Meseria de mercenar sub toate formele ei și riscurile pe care le implica este un subiect la moda in aceste zile, in contextul conflictului din Ucaina. Se cauta, inclusiv la noi, oameni instruiți, cu experiența in operațiunile speciale, caliți pe campurile de lupta din Kosovo, Siria sau Afganistan și…

- Moscova recruteaza sirieni pentru a lupta in Ucraina, in timp ce invazia Rusiei este pe cale sa se extinda si mai mult in orase, potrivit unor oficiali americani citați de Wall Street Journal. Publicația scrie ca Rusia, care opereaza in interiorul Siriei din 2015, a recrutat in ultimele zile luptatori…

- Ministerul Apararii de la Kiev susține ca peste 5.000 de soldați ruși au fost uciși in primele patru zile de lupte din Ucraina, relateaza BBC . Intr-o declarație postata pe Facebook, oficialii ucraineni au declarat ca aproximativ 5.300 de soldați ruși au fost uciși și au susținut ca 191 de tancuri,…

- Revista americana Foreign Affairs il definește pe Vladimir Putin drept „un bully intr-o bula”, intrucat in dictaturi, și mai ales in cele personale, conducatorul este de obicei dezinformat. Revista noteaza ca „rezultatul e un cerc vicios periculos. Consilierii președintelui vad in unanimitate Vestul…

- ”Rusia a invadat Republica Moldova... și nu a mai plecat. Rusia a invadat Georgia... și nu a mai plecat. Rusia a invadat Ucraina... și nu a mai plecat. Vedeți un tipar aici? Cine este agresorul?”, a postat pe Twitter Ambasada SUA la București, miercuri seara, dupa finalizarea unei noi runde de negocieri…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a carui tara este membra NATO, au evocat duminica, intr-o discutie telefonica, exigentele prezentate de Moscova fata de Alianta in legatura cu criza din Ucraina, transmite AFP. Conform presedintiei turce, cei doi presedinti ‘au…

- Informatii defectuoase, pagube colaterale si mii de civili ucisi: The New York Times a publicat sambata o ancheta soc cu privire la atacurile cu drona conduse de armata americana din 2014 in razboiul sau cu gruparile jidadiste in Afganistan, Irak si Siria.