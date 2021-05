Fotoreportaj: Viata boema la rulota, in Vama Veche. Libertate si aventura pe malul marii

Viata la rulota aduce un sentiment de libertate la care multi dintre noi indraznesc doar sa viseze.In acest weekend "m am saturat de patul meu de acasa", asa cum spunea Tudor Chirila. Am parasit apartamentul meu de la bloc si am fugit de agitatia orasului intr un loc de poveste.Un loc plin de povesti, cu rockeri, hipioti si motoare turate la maxim. Un loc in care la miezul noptii se aud rasete, sunet de tobe sau acorduri de chitara. Un loc in care te trezesti cu zambetul pe buze si cu ...