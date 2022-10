Fotoreportaj: Toamna isi intra in drepturi. Dimineata racoroasa si schimbarea la fata a naturii

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat astazi prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, pana in data de 24 septembrie, media temperaturilor se va mentine mult sub cea specifica perioadei si se va situa intre 13 si 15 grade a maximelor si intre 3 si 5 grade a…

- Toamna iși face simțita prezența in Romania cu temperaturi mult mai scazute decat normalul perioadei. Vremea se va menține deosebit de rece in vestul, nordul și centrul țarii, iar in celelalte zone valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, conform Administrației Naționale de Meteorologie…

- Meteorologii anunța o incalzire semnificativa a vremii zilele urmatoare, insa sfarșitul saptamanii vine din nou cu ploi puternice și grindina care vor lovi regiunile vestice, nordice si centrale. Iar temperaturile vor fi din nou in scadere. Prognoza meteo miercuri, 7 septembrie Conform Administrației…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Vremea va fi racoroasa in primele zile 5 7 septembrie , cand media maximelor va fi in jur de 21 de grade, iar cea a minimelor de 13...14 grade, dar in perioada…

- Luni, 22 august, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi in general instabila și se va manifesta prin perioade cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice și intensificari ale vantului in vestul și sud-vestul țarii, local in sud și centru și pe arii mai…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat harta temperaturilor resimtite la data de 27 iulie 2022, ora 13.00. Cum valul de canicula s a instalat in sud estul Romaniei, iata ca temperaturile resimtite au depasit pragul confortului.Cea mai mare temperatura resimtita in Romania, astazi, la ora…

- Atmosfera incepe sa se incinga, la propriu. Ma aflu pe o terasa, la un pahar de apa minerala. La ora 10, la Pitești, conform siteului Administrației Naționale de Meteorologie, temperatura era de 23 grade Celsius, vantul adia aproape insesizabil, cu 1,8 metri pe secunda, iar umezeala relativa era de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat temperaturile resimtite, la ora 14.00, in Romania. Cea mai ridicata temperatura resimtita a fost, asadar, de 37 de grade Celsius, in vestul tarii.Mai precis, conform hartii atasate, astazi, la Sannicolau Mare s au resimtit 37 de grade Celsius. In judetul…