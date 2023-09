Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 12 – 16 septembrie se desfașoara Targul Mureșenilor in Piața Teatrului din Targu Mureș, unde mai mulți producatori locali se intalnesc cu targumureșenii pentru a achiziționa dulciuri, bijuterii, obiecte vestimentare din blanuri și din piele, lumanari parfumate, vinuri, must, condimente și…

- Pentru toți elevii țarii, ziua de luni, 11 septembrie, a reprezentat un nou inceput. Noul an școlar i-a așteptat pe „boboci" și pe „veterani" – liceenii claselor mai mari – cu sali de clase impodobite, cu manuale așezate frumos pe mese și cu mari emoții. Pentru elevii Colegiului Economic „Transilvania"…

- Bulevardul Cetații din Targu Mureș este din nou ințesat in perioada 1 – 3 septembrie de diferitele miresme ce provin de la delicioasele preparate din cadrul festivalului targumureșean de mancare stradala. Incepand de vineri și pana duminica, targumureșenii – și nu numai – se pot bucura de o uriașa gama…

- Galeria Art Nouveau din Targu Mureș, aflata pe strada George Enescu nr. 2, va gazdui joi, 17 august, vernisajul expoziției de pictura „Dogma eterna", incepand cu ora 19.00. Expoziția tinerilor Szilagyi Imola și Miholcsa David-Lehel va fi deschisa pana pe 1 septembrie. „Lucrarile lor folosesc impresiile…

- Cate știm despre trecutul nostru indepartat? Oare știm ce ofrande le faceau romanii zeilor? Știm, oare, cum iși vopseau femeile pe atunci hainele cu vopsele obținute din plante? Dar cate știm despre trecutul nostru apropiat, despre modul in care oamenii iși sculptau experiențele cotidiene in lemn, despre…

Claudia Misaraș, absolventa a Facultații de…

- Sambata, 12 august, incepand cu ora 13.00, Centrul Cultural al orasului Borsa gazduieste doua evenimente culturale. Este vorba despre lansarea volumului IV al cartii „Radacini – o istorie a Borșei in imagini”, semnata de Tinuta Grec. Evenimentul va fi prezentat de prof. dr. Teodor Ardelean, directorul…

- Sase cadre didactice din Targu-Mures se regasesc pe lista autorilor de manuale scolare care au castigat licitatia organizata de Ministerul Educației. Doua dintre cadrele didactice recunoscute atat la nivel local, cat și național, Ema Patrichi, de la Scoala Gimnaziala „Dacia" și Bogdan Rațiu, de la Liceul…