- Turiștii din Romania iau cu asalt Grecia in fiecare vara, iar in cațiva ani vor avea parte de un nou oraș care va redefini luxul și va deveni o adevarata ”perla” a turismului din Europa. La doar 20 de minute de mers cu mașina de Atena se construiește orașul Ellinikon, cel care va aduce niște facilitați…

- Plantațiile de vița de vie biologica la nivel global se situa la circa 562.000 de hectare in 2022, adica peste 8% din suprafața totala a culturilor de vița de vie, arata un raport al Research Institute of Organic Agriculture, o entitate importanta in domeniul agriculturii biologice, citat de publicația…

- Asociat cu o lunga istorie a civilizației și cu vestigii care reprezinta și acum obiective turistice de top la nivel internațional, Egiptul face tot mai mulți pași spre modernitate. Cea mai noua informație in acest sens a fost anunțata in mod oficial chiar de premierul egiptean Mostafa Madbouly. Este…

- Turiștii pot vizita cele mai ieftine locuri din Europa pentru o vara de vis. Unul dintre punctele fierbinți ale Europei este București, unde va va costa doar 331 USD pe zi (inclusiv cazare!) Cele mai ieftine orașe in care sa calatorești din Europa au fost numite ca mii de turiști se pregatesc – și economisesc…

- Ce se intampla in culisele serialului Lasa-ma, imi place! Camera 609. Descopera actorii care dau viața personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției romanești. Tot ce vrei e sa dai PLAY! Vezi episoade integrale In spatele Camerei 609 in AntenaPLAY!

- Cea mai ieftina energie electrica din Europa este vanduta pe piețele spot din Spania și Portugalia. De peste o luna și jumatate, prețurile au scazut atat de mult incat, zile la rand, energia este tranzacționata la valori extrem de mici, ajungand miercuri la un nivel mediu de doar 1 euro. Aceasta tendința…

- Un recent raport realizat de compania de formare The Knowledge Academy din Marea Britanie a desemnat Parisul drept cel mai prielnic oraș pentru start-up-uri, urmat indeaproape de Madrid și Barcelona. Raportul a evaluat diverse orașe pe o scara de la 0 la 10, ținand cont de factori precum disponibilitatea…