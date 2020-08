Fotoreportaj: Cluburi de fite din Mamaia inchise la ora la care ar trebui sa se deschida (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- In jurul datei de 1 mai a inceput febra teraselor declansata de presedintele Klaus Iohannis, cand a anuntat, in cadrul unor masuri de relaxare a raspandirii noului coronavirus, ca acestea vor fi deschise.Toata lumea, comerciantii in special, au crezut ca l au apucat pe Dumnezeu de un picior, asa cum…

- Incepand de duminica, 2 august, 7 strazi din municipiu isi modifica regimul de circulatie.Resistematizarea rutiera a fost necesara pentru fluidizarea traficului, fiind corelata cu lucrarile de modernizare a bulevardului Mamaia.Echipele SC Confort Urban SRL vor monta sambata noaptea indicatoarele rutiere…

- Cele doua cluburi din Mamaia care au fost inchise temporar au primit si amenzi, unul 20.000 de lei, iar celalalt – 12.000 de lei. De asemenea, un alt club a fost amendat cu 20.000 de lei. Vicepresedintele ANPC, Valentina Veronica Mitran Piticu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa…

- Vicepresedintele ANPC, Valentina Veronica Mitran Piticu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca pe data de 23 iulie Comandamentul Litoral a avut actiuni de control in mai multe localitati. Astfel, in Costinesti au fost controlati 18 operatori economici si au fost aplicate…

- Un grav accident a avut loc, putin dupa miezul noptii, in statiunea Mamaia, in dreptul Hotelului Riviera. Din motive necunoscute inca soferul unui autoturism, cu numere de inmatriculare de Constanta, s a izbit cu viteza, se pare, in unul din copacii de pe marginea bulevardului Mamaia. Fiind anuntata…

- Imagini incredibile filmate pe malul marii, din statiunea constanteana Mamaia, unde furtuna a format niste imagini unicePrecum o ciuperca, norii au acaparat mare parte din municipiul Constanta, cat si din statiunile de pe litoral. Mamaia nu a facut exceptie de la regula, iar turistii care stateau la…

- Redeschiderea teraselor și a plajelor a coincis cu Ziua Copilului, zi libera legala pentru angajații la stat, astfel ca stațiunea Mamaia, faleza Cazinoului, Portul Tomis și centrul vechi al Constanței au fost din nou aglomerate, pentru prima data in ultimele doua luni și jumatate, scriu jurnaliștii…

- Pregatiri pentru deschiderea teraselor de la 1 iuni 2020 In Portul Tomis si Piata Ovidiu este forfota mare printre detinatorii de localuriDe la 1 iunie, terasele din toata tara se deschid, conform ultimelor prevederi legislative, in lupta contra coronavirusului. De Ziua Copilului, romanii se pot bucura…