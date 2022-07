Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Germaniei, Frantei si Italiei au ajuns joi dimineata la Kiev sa isi exprime sprijinul pentru Ucraina, in timp ce aceasta lupta sa reziste unui atac necrutator din partea Rusiei, transmite Reuters.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Baza Kogalniceanu, in declaratiile comune cu presedintele Frantei, despre transportul cerelelor din Ucraina, ca acum, in momentul in care vorbim, deja Romania joaca un rol semnificativ in acest proces, fiind transportate mii de tone dinspre tara vecina…

- Federatia SANITAS organizeaza, miercuri, un miting de protest in Capitala, la care sindicalistii anunta ca asteapta peste 10.000 de participanti. Incalcarea ”sistemica” a prevederilor din Legea salarizarii si lipsa dialogului social sunt principalele revendicari ale sindicalistilor. Premierul Nicolae…

- Bixente Lizarazu (52 de ani), fost fundaș stanga francez, a comentat decizia lui Kylian Mbappe (23) de a semna cu PSG, in ciuda faptului ca a fost ofertat și de Real Madrid. Dorit de doua dintre cele mai ambițioase cluburi ale Europei, Real Madrid și PSG, Kylian Mbappe a preferat sa ramana in capitala…

- Primaria Capitalei a finalizat receptia la parcarea park&ride de circa 500 de locuri de la capatul Soselei Pantelimon, a anuntat primarul general, Nicusor Dan, luni, intr-o conferinta de presa.

O furtuna de nisip s-a abatut asupra capitalei Arabiei Saudite si asupra altor parti ale tarii, reducand vizibilitatea si afectand traficul in regat, informeaza AFP.

- Autoritațile Capitalei anunța ca amenajeaza o noua parcare in municipiul Chișinau. De fapt, este același proiect care a inceput anul trecut și urma sa fie dat in exploatare in luna decembrie.