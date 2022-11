Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai importanți artiști fotografi din anii "80 expune la Targu Mureș, in Camera K"ARTE. Realitatea dureroasa a anilor "80, a transportului public, a cozilor de la magazinele alimentare, a demolarilor sistematice de monumente arhitecturale, a vulnerabilitații generale a populației, este…

- Un incubator de afaceri pentru industrii creative va fi infiintat in municipiul Sfantu Gheorghe, printr-un proiect in valoare de 5,5 milioane de euro, initiat de autoritatile locale si Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna si care va fi cofinantat din fonduri europene, prin Programul Operational…

- Prin Dispeceratul Integrat de Urgența 112, un cetațean a sesizat joi, 22 septembrie, la ora 2.55, tulburarea liniștii publice prin muzica la intensitate crescuta pe strada Hunedoara din Targu Mureș. "La fața locului s-a deplasat patrula mobila de Intervenție, care l-a identificat pe autor, in persoana…

- Proiectul echipei intersectoriale locale pentru prevenirea, combaterea violentei si a exploatarii copilului (EIL) de la nivelul judetului Mures, formata din a fost prezentat, miercuri, ca exemplu de bune practici la nivel national, in cadrul conferintei despre efectele consumului de droguri in randul…

- Vara a trecut in goana, iar cum s-a auzit ultimul clinchet de clopoțel in urma cu puțin timp, acum a venit și vremea celui dintai. Luni, 5 septembrie, curtea Colegiului Agricol „Traian Savulescu" din Targu Mureș a adunat impreuna cadre didactice, elevi și parinți emoționați și cu forțe proaspete, pragatiți…

- Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș premiaza, in cadrul Galei Topul Firmelor din Județul Mureș, rezultatele deosebite ale organizațiilor economice din județ. In acest an, evenimentul bifeaza cea de-a XXIX-a ediție și va avea loc in data de 27 octombrie, de la ora 17.00, in incinta Restaurantului…

- Ediția a XXVIII-a a ”RIVULUS DOMINARUM” se va desfașura in perioada 23 – 25 septembrie, in Sala Sporturilor ”Lascar Pana” din municipiul Baia Mare. Expoziția de bunuri de larg consum organizata de Camera de Comerț și Industrie Maramureș va reuni zeci de expozanți din diferite domenii de activitate.…

- Un grup de antreprenori care iși desfașoara activitatea in zona viitorului magazin Lidl de pe strada 22 Decembrie 1989, la ieșirea din Targu Mureș inspre Sangeorgiu de Mureș, s-au adresat redacției Zi de Zi pentru a-și exprima nemulțumirea vis a vis de mutarea unei stații de autobuz și modul in care…