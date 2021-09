FOTO/Parlamentarii AUR au dat peste cap ședința Camerei Deputaților. Au protestat, cerând votarea moțiunii Parlamentarii AUR au protestat, marți, intrerupand ședința Camerei Deputaților. Ei au cerut votarea moțiunii de cenzura. Ședința plenului, care a inceput la ora 16.00, a fost suspendata mai multe minute, din cauza protestului. Deputatii AUR s-au asezat in fata scaunelor din sala de plen si au afisat hartii cu mesajul „Supuneti la vot motiunea”. Presedintele […] The post FOTO/Parlamentarii AUR au dat peste cap ședința Camerei Deputaților. Au protestat, cerand votarea moțiunii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

