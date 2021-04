Poliția din Dubai a arestat un grup de femei care s-au fotografiat și s-au filmat nud pe balconul unui zgarie-nori. Potrivit SkyNews.com., imagini și videoclipuri care aratau peste zece femei complet dezbracate, la balconul unei cladiri din cartierul luxos Marina, au provocat un șoc in Emiratele Arabe Unite, unde chiar și un sarut in public se pedepsește cu inchisoarea. In Emiratele Arabe Unite, incalcarea legii privind decenta in public se pedepsește cu pana la șase luni de inchisoare și o amenda de aprovimativ 1.000 de euro. In imagini, care au fost distribuite sambata dupa-amiaza, apar 15 fotomodele.…