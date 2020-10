Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt chemati din nou la vot in data de 11 octombrie pentru alegerea unui primar in localitatile Rebra - judetul Bistrita Nasud, Ortisoara - judetul Timis, Balaci - judetul Teleorman. In toate aceste localitati, sunt candidati aflati in situatie de balotaj, anunta news.ro. Si…

- PNL Caras-Severin a facut la Biroul Electoral Central o cerere de anulare a votului din 27 septembrie pe motive de fraudare a votului, dar si pentru alte nereguli. In cerere, PNL Caras-Severin cerea BEC sa anuleze procesul constatator pentru functia de primar al orasului Moldova Noua, „deoarece exista…

- Biroul Electoral Central (BEC) a decis anularea alegerilor pentru functia de primar al orasului Moldova Noua din judetul Caras Severin si reluarea scrutinului, dupa ce a constatat nulitatea candidaturii lui Adrian Constantin Torma (PSD), votat de 48,42% dintre cei care s-au prezentat la urne. BEC a…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) renunța oficial la calitatea de asociat la CS Pandurii Lignitul Targu Jiu. Directoratul Complexului Energetic Oltenia a intocmit documentația necesara in acest sens. Aceasta va fi analizata in ședința de la inceputul lunii viitoare a acționarilor Complexului Energetic…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a programat pentru joi, 13 august, primul termen in recursul formulat de autoritațile din Gornet și Departamentul pentru Situații de Urgența fața de hotararea Curții de Apel București, privind carantinarea satului Gornet,din județul Prahova.

- Judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de 27 septembrie vor fi desemnati joi, prin tragere la sorti, anunta Înalta Curte de Casatie si Justitie, conform Agerpres. Sedinta va avea loc la sediul Înaltei…

- Judecatorii Curții de Apel București au admis, astazi, apelul DNA in dosarul de mare corupție al fostului ministru Vasile Blaga, in care este judecat pentru fapte de trafic de influența, și au desființat integral prima deciziei din caz, a Tribunalului București, care stabilise achitarea fostului demnitar.…

- Fostul primar de Grințieș a atacat in instanța ordinul prefectului George Lazar prin care a fost demis, practic, din funcție, in ziua de 13 aprilie. Acțiunea a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Neamț in ziua de 7 mai și dupa doar doua termene, instanța s-a pronunțat ieri, 9 iulie: ”Respinge actiunea,…