Fotojurnalistul Adrian Câtu, premiu de excelență la Pictures of the Year International Adrian Catu, fotograf la Documentaria, a caștigat un Premiu de Excelența la categoria Portret, in cadrul celei de-a 77-a ediții a competiției de fotojurnalism Pictures of the Year International (POYi). Este unul din cele mai importante concursuri internaționale de fotojurnalism, iar la ediția din acest an s-au inscris cateva zeci de mii de imagini.Adrian Catu a obținut prestigiosul premiu pentrufotografia “Patric”, realizata in iunie 2019 și reprezentand un baiat care asuferit o intervenție de corectare a unei malformații cardiace congenitale.“Sunt diagnosticate aproximativ 1200 noi asemeneacazuri… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

