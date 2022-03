Stiri pe aceeasi tema

- Oameni din intreaga lume folosesc un nou site web pentru a ocoli aparatul de cenzura si propaganda al Kremlinului si a trimite SMS-uri si email-uri despre razboiul din Ucraina catre persoane aleatorii din Rusia, scrie Washington Post. Site-ul a fost dezvoltat de un grup de programatori polonezi care…

- In contextul conflictului din vecinatatea Romaniei, echilibrul statului „sta exact in zona de informare”, este de parere Valentin Jucan, membru in Consiliul National al Audiovizualului. Reprezentantul CNA a declarat, pentru „Adevarul”, ca este foarte important cui „ii este dat microfonul” pentru a comenta…

- Inca un militar din armata președintelui rus Vladimir Putin a fost capturat in Ucraina. Miltarii din armata ucraineana i-au permis sa iși sune apropiații, iar acesta a ales sa o sune pe partenera sa de viața. Barbatul a facut dezvaluiri controversate, la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

- In Kiev, Ucraina, locul care peste noapte s-a transformat intr-un iad, tinerii ucraineni, maturizați forțat și aruncați in brațele razboiului, sunt adevarați eroi. Este și cazul lui Sergiy Petroshenko, un soldat in varsta de doar 21 de ani, care deși ”terifiat”, apara singur un pod, așa cum o arata…

- Ucrainenii sunt șocați și ingroziți de ceea ce li se intampla. In Kiev se aud sirenele, iar oamenii fug din oraș. Au aparut imagini cu coloane uriașe de mașini care au blocat autostrada la ieșirea din Kiev. Intre timp, alții s-au adapostit in stațiile de metrou sau se roaga in genunchi pe strazi, scrie…

- Olena Bilozerska, lunetista cunoscuta pentru cele zece victime facute in transeele din Donbas, spune intr-un interviu pentru „Adevarul” ca Ucraina este pregatita pentru o invazie ruseasca, desi nu crede ca Vladimir Putin va lansa un atac masiv asupra tarii sale. Este insa convinsa ca „tarul” va cere…

- Daca trupele rusesti ajung sa fie stationate in Ucraina, cel mai rau scenariu, atunci trupele NATO si ale Rusiei vor fi in proximitate stransa de-a lungul frontierelor Poloniei, Slovaciei, Ungariei si Romaniei ceea ce ar reprezenta o situatie de securitate ingrijoratoare pe care Atlantic Council o evaluaza…

- Fotograful roman Vadim Ghirda, corespondent de aproape 30 de ani pentru Associated Press, a mers in Ucraina de Est și a surprins cateva cadre de mare impact. Unul dintre ele il infațișeaza pe Vladimir Putin intr-un afiș ciuruit de gloanțe. Ucraina de Est este teritoriu despre care se spune ca este ravnit…