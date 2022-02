FOTO/Imaginile disperării în Ucraina. Oamenii s-au refugiat în stațiile de metrou, folosite acum ca adăposturi Imagini impresionante cu locuitorii Ucraina care se adapostesc la metrou au fost postate pe rețelele sociale. Sute de oameni și-au parasit locuințele și s-au refugiat pe holurile din subteran. In imagini se vad adulți și copii care s-au adapostit in stație sau in garnitura de tren oprita. De frica bombardamentelor, oamenii și-au petrecut noaptea pe […] The post FOTO/Imaginile disperarii in Ucraina. Oamenii s-au refugiat in stațiile de metrou, folosite acum ca adaposturi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Oamenii din Ucraina au petrecut noaptea in stațiile de metrou și in adaposturi. Sunt sute, poate mii de oameni și-au parasit locuințele și s-au adapostit.Oamenii au spus rugaciuni, au cantat și s-au susținut unii pe alții. Pentru ca locuințele lor au fost bombardate, oamenii s-au refugiat in adaposturi.

- Imagini impresionante cu locuitorii din Karkov care se adapostesc la metrou au fost postate pe rețelele sociale. Sute, poate mii de oameni și-au parasit locuințele și s-au refugiat in stațiile de metrou din cel de-al doilea oraș ca marime din Ucraina.

- Imagini tulburatoare in Ucraina. Oamenii fug cu copii in brate pentru a se adaposti de bombardamentele rusesti. Statiile de metrou din Kiev au devenit buncare improvizate. Unele grupuri de persoane cara produse alimentare.

