Fotograful de nuntă – sfaturi și secrete pentru evenimentul perfect Ca si fotograf de nunta, este imperios necesar ca sa-ti continui formarea profesionala si dupa absolvirea unor cursuri. Poti lua legatura cu fotografi profesionisti foarte cunoscuti, sa cauti idei si informatii pe internet, aceasta meserie presupunand o pregatire continua. Inainte de nunta, in primul rand trebuie sa ai grija ce arati pe site-ul, blog-ul, prezentarea ta, portofoliul tau, sau chiar un album anterior. Daca vrei ca fiecare mireasa sa aibe pretentii la p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

