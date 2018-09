Fotograful arădean Mândru Cantemir, medaliat cu aur în Serbia! Cantemir a participat prima data la un salon internațional in 2014, la Sibiu, unde a avut o fotografie expusa. Prezent fiind la vernisajul acelui salon, a avut ocazia sa cunoasca o parte din fotografii caștigatori, care l-au incurajat sa continue… iar incet-incet imaginile sale au fost expuse la saloane de fotografie din toata lumea și au inceput sa fie premiate. In prezent, Mandru Cantemir are mai multe distincții ale diferitelor asociații de fotografie, printre care cea de E.AAFR, adica „Excelența” a Asociației Artiștilor Fotografi din Romania, și cea de A.FIAP, adica „Artist” al Federatiei… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

