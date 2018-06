Stiri pe aceeasi tema

- David Goldblatt, una dintre marile figuri ale fotografiei sud-africane, care a urmarit evolutia societatii din tara sa de dupa apartheid, a murit luni la varsta de 87 de ani, a anuntat Centrul Pompidou. Muzeul national de arta moderna i-a consacrat prima mare retrospectiva in Franta (news.ro)."A…

- Cantareața Ileana Constantinescu a murit la varsta de 88 de ani. Artista de muzica populara a fost gasita fara suflare in propria locuința. Ileanca Constantinescu a murit Indragita artista de muzica populara Ileana Constantinescu s-a stins din viața, conform Romania TV. Se pare ca Ileana Constantinescu…

- Autor a peste 31 de romane, Philip Roth a primit pe parcursul anilor un numar impresionant de premii literare, inclusiv Pulitzer pentru “Pastorala americana/ American Pastoral” (1997). In urma cu patru ani, scriitorul a spus ca nu va mai scrie și se va concentra mai degraba pe a nu face nimic. Ultimele…

- "Domnul Lucian Pintilie, in varsta de 84 de ani, s-a internat duminica, 13 mai 2018, La Spitalul de Urgenta Elias, in stare foarte grava, in contextul acutizarii unor afectiuni cronice. A fost tinut in Sectia Terapie Intensiva unde a necesitat interventii medicale, monitorizare si tratament de specialitate.…

- Actorul, Ilie Gheorghe, a murit in noaptea de sambata spre duminica. Anuntul a fost facut duminica, 29 aprilie, de catre directorul fondator al Festivalului International “Shakespeare”, Emil Boroghina, inaintea spectacolului sustinut de Grigore Lese in cadrul festivalului. ”A trecut in lumea de dincolo…

- Abbas, care s-a alaturat agentiei Magnum in 1981 dupa ce a lucrat pentru agentiile Sipa si Gramma, a semnat reportaje din Republica Biafra, Bangladesh, Vietnam, Orientul Mijlociu, Irna, Chile, Cuba si Africa de Sud, in timpul aparhaidului. Din 1978 pana in 1980, Abbas a documentat revolutia islamica…

- Un baietel de trei luni a murit in noaptea de vineri spre sambata in comuna argeseana Titesti. Mama lui, in varsta de doar 16 ani, nu are telefon si nu a putut chema Ambulanta, motiv pentru care a asteptat pana dimineata pentru a merge la un vecin care a sunat la 112.

