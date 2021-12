Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic, legenda teatrului și cinematografiei romanești, iși petrece sarbatorile acasa, la Cluj. Iși incarca bateriile pentru o noua serie de spectacole caci, in ianuarie 2022 va urca iar pe scena. Este și luna in care venerabilul artist va implini 86 de ani. ”Va fi al 1.225-lea spectacol!” Simbol…

- Pe cat de special Craciunul, pe atat de multe superstiții legate de aceasta Sarbatoare exista in lumea intreaga. Daca unii se amuza de aceste superstiții, alții cred cu toata ființa in ele și respecta an de an fiecare obicei de acest gen. Superstiții de Craciun Se spune ca daca in ziua de Craciun ninge,…

- „A trecut și 2021, am trecut impreuna prin multe provocari in plan personal, prin multe in plan personal. Dar acum suntem in Ajunul Craciunului și e important sa fim toți mai toleranți. Sa-i acceptam pe cei din jurul nostru așa cum sunt”, a transmis președintele PNL, intr-o inregistrare video postata…

- Incepe un nou sezon MasterChef la Pro TV. Dupa doi ani de pauza, concursul de televiziune, unul dintre cele mai urmarite show-uri culinare, revine cu un jurat care a fost…director de banca. Chef Joseph Hadad, Chef Foa (Florin Scripca) și noul intrat in banca juraților, este vorba de Chef Radu Dumitrescu…

- Iulian Mugurel Vrabete, chitaristul și compozitorul trupei Holograf, a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare ca a fost infectat cu COVID-19. Colegul lui Dan Bittman a petrecut noua zile in spital, s-a vindecat complet și acum ii lauda pe medicii care au avut grija de el, spune ca „sistemul…

- Dan Bittman a pornit miscarea „Nu vreau”. Solistul ii indeamna pe romanii care sunt impotriva vaccinarii anti-covid si impotriva restrictiilor sa posteze pe Facebook o poza cu o hartie pe care sa scrie „Nu vreau”. Bittman a starnit astfel tot felul de reactii, unele si in randul colegilor de breasla.…

- Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a fost prezent sambata seara la protestele organizate in Bucuresti fata de restrictiile impuse de Guvern, ca urmare a numarului mare de imbolnaviri cu Covid-19. Cantaretul este cunoscut pentru mesajele sale publice impotriva restrictiilor impuse.

- Dan Bittman inițiaza mișcarea ”Nu vreau” in randul romanilor. Contestator vehement al restricțiilor, solistul ce a lansat multe teorii conspiraționiste despre pandemie, indeamna admiratorii sai sa adere pentru inceput postand public o hartie cu mesajul sau. Intr-o discuție cu Marius Tuca, promotorul…