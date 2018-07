E drept ca toate aceste vedete, sau mare parte dintre ele, sunt actuale și presteaza și azi. Dar nu este rau sa ne aducem aminte de inceputurile lor, de acele vremuri in care le-am cunoscut pentru prima data și le-am devenit fani. Asta despinde de generație… Albumul foto inedit de mai jos este și un prilej sa admiram, totodata, moda timpurilor. Recunoaște ca unele dintre aceste piese vechi sunt purtabile și azi! Cristina Balan, fosta Haios, intr-un moment de dezlanțuire in concert cu Impact, circa 2000. Phoenix in 1973: Nicu Covaci, Mircea Baniciu, Costin Petrescu și Josef Kappl. Anca Țurcașiu,…