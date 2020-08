Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 10 ani de proces, Judecatoria Hateg a stabilit ca titlurile de proprietate emise in 2006 pe numele Mariei Kendeffy si a fiicei sale, Elisabeth Pongracz, cetatene austrice, prin care a fost retrocedata suprafata uriasa din Retezat, au fost nelegale, anunța adevarul.ro. Cele doua austriece au fost…

- In ciuda tuturor obiceiurilor la care am fost nevoiți sa renunțam in 2020, exista și vești bune! HUAWEI revine și in acest an cu competiția de fotografie Next Image și invita toți utilizatorii sa iși spuna poveștile prin imagini surprinse cu telefoanele HUAWEI. Așadar, daca vrei sa iți faci cunoscute…

- In urma cu 4 ani (și doua saptamani), pe 24 iunie 2016, Adrian Mocioniu depunea juramantul in calitate de primar al Sloboziei. Promisiunile campaniei sale electorale, vreo 24 la numar, ar fi transformat Slobozia intr-un oraș «european». N-a fost sa fie, iar spațiul tipografic nu ne permite sa le detaliem…

- Dobrogea a devenit provincie de granita a Imperiului Otoman in a doua decada a secolului al XV lea, dupa ce initial fusese parte a Tarii Romanesti conduse de Mircea cel Batran n.a. cel mai probabil din 1388 . Dupa unii istorici, taramul vest pontic a fost cucerit de catre otomani, imediat dupa moartea…

- Vremea noua va prezinta mai jos subiectele care au picat anul acesta elevilor de clasa a XII-a la cea de-a doua proba a examenului de Bacalaureat. Acestea au fost diferite in functie de filiera, profilul și specializarea pe care le urmeaza elevii. . Subiectele la istorie .. . Subiectele la matematica…

- Ministrul Muncii Violeta Alexandru reacționeaza in urma scandalului legat de controversata fotografie de la Guvern, punctand ca, intr-o alta perioada, pe vremea PSD, s-ar fi facut tot posibilul ca lucrurile sa fie mușamalizate. „Este mai bine cu o greșeala asumata prin plata imediata a amenzii decat…

- "Fotografia de la guvern a fost asumata, explicata, sancționata. Reacție fireasca, intr-o alta perioada, pe vremea PSD, s-ar fi facut tot posibilul ca lucrurile sa fie mușamalizate. Inclusiv criticile din spațiul public au fost in linia normalitații, oamenii spunandu-și parerea. Daca nu ar…