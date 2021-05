O tanara fotografiata noaptea langa Școala de Muzica din Cluj-Napoca, in 1960, prezinta superbul Cluj de alta-data. Fotografia a fost realizata de Deak Fery, fotograful ziarelor Igazsag si Faclia (emigrat in Statele Unite in anii 1970, s-a sinucis in Februarie 2021 la New York).Fotografia este una artistica…