Stiri pe aceeasi tema

- Clare Nowland, care suferea de demența, a fost electrocutata dupa ce personalul a gasit-o ținand in mana un cuțit in afara camerei sale din centrul din Cooma, in sud-estul Australiei, in urma cu o saptamana. Poliția a anunțat miercuri, 24 mai, ca femeia in varsta de 95 de ani a murit la spital, relateaza…

- Iarna a venit mai devreme in Australia, luni, cu un front rece care aduce vant puternic, zapada și grindina in sud-estul țarii, intr-un val de frig care, potrivit biroului meteorologic, ar putea dura pana la mijlocul saptamanii. Copacii au fost acoperiți de zapada in timp ce ninsori abundente au acoperit…

- Decizia de a nu Ilumina Opera din Sydney pentru a marca incoronarea regelui Charles a fost o masura de economisire a costurilor, a declarat sambata un purtator de cuvant al guvernului statului New South Wales din Australia, citat de Reuters.In intreaga Australie, unde regele Charles este sef de stat,…

- Australia incearca sa reduca drastic consumul de țigari in randul adolescenților și tinerilor prin noul buget federal, care va fi publicat saptamana viitoare. Australia ia masuri drastice in ceea ce privește țigarile electronice, in incercarea de a opri creșterea alarmanta a numarului de adolescenți…

- Ploile abundente au provocat viituri, duminica, in cel mai mare oras din Australia, Sydney. In urma avertizarilor meteorologice, reprezentantii serviciilor pentru interventii de urgenta si locuitorii au fost nevoiti sa protejeze casele cu saci cu nisip, transmite Reuters.Autoritatile pentru situatii…

- Infectia respiratorie acuta in primul trimestru de sarcina este asociata cu un risc mai mare de aparitie a unor anomalii cardiovasculare la bebelusi, conform unui studiu efectuat la Universitatea din New South Wales (UNSW), din Sydney, Australia, transmite miercuri agentia Xinhua.Studiul, care a…

- O ampla campanie de curațenie a inceput in Australia in locul in care au murit milioane de pești, potrivit BBC.Campania se desfașoara in vestul statului New South Wales.