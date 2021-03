Fotografie rară cu mama Prințesei Diana. Cine a publicat imaginea Duminica, 14 martie 2021, britanicii au celebrat Ziua Mamei. In Marea Britanie, mamele sunt aniversate in a doua duminica a Postului Mare. Cu aceasta ocazie, fratele Prințesei Diana (n. 1 iulie 1961 – 31 august 1997), jurnalistul Charles Spencer (56 de ani), a publicat in mediul online o fotografie nemaivazuta cu mama lor. Fotografie rara cu mama Prințesei Diana. Cine a publicat imaginea? Charles a crescut alaturi de trei surori mai mari, Diana, Sarah și Jane, iar in prezent este custodele proprietații familiei, Casa Althorp. „Zi a Mamei fericita mamelor de pretutindeni”, a scris jurnalistul in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

