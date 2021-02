Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu cauta sa angajeze inca cinci medici infectionisti, in conditiile in care in prezent in Sectia Clinica de Boli Infectioase lucreaza trei medici, a anuntat joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ), Daniela Cimpean. „Mi-as dori si eu zece medici infectionisti,…

- Un barbat de 73 de ani a murit ieri dimineața la Spitalul Județean de Urgența ,,Sfantul Pantelimon” Focșani, acolo unde fusese adus in coma, fiind diagnosticat cu hipotermie severa și insuficiența respiratorie. Conform unor surse, barbatul ar fi fost gasit intr-un spațiu privat din apropierea Pieței…

- Medicii rezidenti din Timisoara se implica in imunizarea persoanelor care se incadreaza in a doua etapa de vaccinare. Timp de cateva zile, viitorii doctori au vaccinat la Lugoj. “In sprijinul procesului de vaccinare impotriva infectiei cu virusul SARS-CoV-2, in centrele rezidentiale din judetul Timis…

- In sprijinul procesului de vaccinare impotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2, in centrele rezidențiale din județul Timiș, au venit șapte medici rezidenți in specialitatea ATI, sub coordonarea conf. univ. dr. Ovidiu Bedreag, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” din Timișoara.…

- In sprijinul procesului de vaccinare impotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2, in centrele rezidențiale din județul Timiș, au venit șapte medici rezidenți in specialitatea ATI, sub coordonarea conf. univ. dr. Ovidiu Bedreag, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” din Timișoara.…

- „Faza I de vaccinare anti-COVID-19 pentru personalul medical din unitațile sanitare ale Ministerului Apararii Naționale a debutat miercuri, 30 decembrie 2020, la Spitalul Clinic Militar de Urgența „Dr. Victor Popescu” din Timișoara, 31 decembrie 2020, la Spitalul Militar de Urgența „Regina Maria” din…

- Faza I de vaccinare anti COVID 19 pentru personalul medical din unitatile sanitare ale Ministerului Apararii Nationale a debutat miercuri, 30 decembrie 2020, la Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" din Timisoara. Centrele de vaccinare sunt organizate in incinta spitalelor militare…

- Angajatii de la pompe funebre nu mai sunt nevoiti sa aseze decedatii cu COVID-19 in sicrie, in curtea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, unde trupurile in saci negri erau luate din cele doua containere de langa morga de fata cu pacientii care asteptau la mica distanta, la coada, ca sa se testeze…