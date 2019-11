Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua zile, viața Ioanei Grama s-a schimbat radical. Celebra vloggerița și-a implinit cel mai mare vis, acela de a deveni mamica, iar fetița ei a implinit-o ca femeie și a facut-o sa cunoasca fericirea in cel mai profund sens.

- Andreea Balan are un motiv de fericire in plus. Cantareața este mamica unor fete minunate: Ella Maya in varsta de 3 ani și Clara Maria, de 7 luni. Mezina familiei a ales sa rosteasca primul cuvant, iar artista a ramas impresionata de acesta.

- Skizzo Skillz este un barbat implinit. Artistul a devenit tatic pentru a doua oara, iar de data aceasta are un baiețel. Momentul a fost imediat imortalizat, iar imaginea cu baiețul sau și al partenerei sale, a aparut deja pe internet, spre deliciul tuturor admiratorilor.

- Gigi Becali o ține numai intr-o petrecere, caci se anunța inca o nunta. Patronul FCSB este in culmea fericirii, dupa ce a cerut-o chiar la nunta Teodorei. Inca o nunta in familia patronului FCSB, Gigi Becali Teodora, fiica cea mare dintre cele 3 ale lui Gigi Becali, s-a maritat cu alesul ei, tanarul…

- Ziua de 9 octombrie va fi mereu una dintre cele mai frumoase din an pentru Andreea Balan. Indragita artista a devenit mama pentru prima data, in urma cu trei ani, atunci cand in viata ei si a lui George Burcea a venit micuta Ella Maya.

- Andreea Balan și-a organizat propria nunta, precum și botezul fiicei sale, in cele mai mici amanunte. Iar totul a ieșit perfect! Și nu este de mirare, mai ales ca artista a declarat la un moment dat ca este o perfecționista. Cantareața s-a ocupat chiar și de alegerea celor doua torturi ale serii. Primul…

- Ieri a fost o zi plina de emoții pentru Andreea Balan și pentru George Burcea, caci cei doi au ajuns in fața ofițerului de stare civila, acolo unde au spus cel mai hotarat „da” din viața lor. Alaturi le-au fost prietenii, dar și cele doua fetițe, Ella și Clara, care au atras toate privirile.