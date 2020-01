Stiri pe aceeasi tema

- Dana Rogoz petrece Revelionul departe de Romania, tocmai in Sri Lanka, altaturi de familie. Vedeta traiește o bucurie de nedescris de cand a aflat ca este insarcinata pentru a doua oara și se bucura din plin de perioada sarcinii.

- Rahela Pislaru, una dintre concurentele sezonului 7 al emisiunii „Chefi la cuțite”, a publicat o fotografie prin care a lasat sa se ințeleaga ca are un motiv pentru care este in culmea fericirii.

- Geanina și Costas, foști concurenți de la „Insula Iubirii” mai au puțin și vor deveni parinți. Copilul lor urmeaza sa se nasca in ianuarie, iar cei doi indragostiți ard de nerabdare. Recent, aceștia au postat o fotografie extrem de emoționanta cu burtica, iar fanii au fost foarte incantați.

- Tot mai des apar online informații despre caștiguri mari consemnate la jocuri precum cele de cazino și pariuri sportive in Romania. Daca in cazul pariurilor este simplu sa fie afișate online biletele caștigatoare, in cazul jackpot-urilor obținute la cazino online mai rar pot aparea și "dovezi" clare.…

- Andreea Mitu este una dintre cele mai apreciate si iubite sportive din tara noastra. Vedeta este o femeie fericita de cand a dat nastere unul baietel minunat, pe nume Adam. Fanii au fost atunci in extrem de incantati de veste si au felicitat-o din suflet. Recent, celebra tenismena le-a impartasit admiratorilor…

- Anamaria Prodan a postat pe contul de socializare o imagine de la nunta ei cu Laurențiu Reghecampf. Cei doi și-au unit destinele in urma cu 11 ani, iar de atunci formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Chiar daca au trecut 11 ani de la nunta, Anamaria și Reghe sunt aproape neschimbați…

- Va amintiti de eleva eminenta din Rosia de Amaradia care a ramas insarcinata la varsta de 13 ani? Subalternul tatal lui ei este tatal copilului. Recent, copila a nascut o fetita, iar bebelusul nu o impiedica sa isi continue studiile.

- Matteo este in culmea fericirii. Iubita lui este insarcinata, iar in doar cateva luni iși vor putea strange fetița in brațe. Artistul a facut publica imaginea cu burtica de graviduța a Elenei, iubita acesteia.