- Catalin Botezatu (54 de ani) a mers din nou in Turcia, acolo unde și-a tratat in trecut o serie de probleme medicale. Dupa ce in anul 2019 a suferit patru operații, designerul a ajuns din nou pe mainile medicilor. Catalin Botezatu, din nou pe mainile medicilor. Cum se simte designerul? Insoțit de Eva…

- Pe contul sau de socializare, Inna a facut publica o fotografie in care apare intr o masina de lux, alaturi de iubitul ei, Deliric. Constanteanca Inna a ales sa petreaca o vacanta de neuitat alaturi de iubitul ei, Deliric, in Maldive.Pe contul sau de socializare, artista a facut publica o fotografie…

- Catalin Botezatu a fost surprins sa afle ca fosta lui iubita, Bianca Dragușanu, e la un pas de cea de-a treia nunta. Designerul vestimentar de top, care o cunoaște perfect pe senzuala blondina, ii da insa cateva sfaturi lui Gabi Badalau, viitorul ginerica: ”In viziunea Biancai, un barbat trebuie sa…

- Catalin Botezatu este una dintre cele mai mari vedete din țara noastra, cu o viața despre care s-au putea scrie carți. Mulți cred ca designerul duce o viața perfecta, lipsita de orice fel de griji, dar se pare ca nu este deloc așa. Recent, Catalin Botezatu a vorbit despre motivele pentru care este un…

- Imaginea a fost surprinsa de astronomul Ciprian Vintdevara, in noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2020, la Observatorul Astronomic din Barlad, folosind o aparatura speciala. Comunitatea astronomica internationala a salutat performanta romanului.