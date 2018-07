Stiri pe aceeasi tema

- Nunta regala dintre Printul Harry si Meghan Markle a tinut prima pagina a tuturor ziarelor din lume, iar multi au afirmat ca, dupa fericitul eveniment, Ducele si Ducesa de Sussex au fost in luna de miere in Namibia. Potrivit informatilor aparute in presa straina, Harry si Meghan s-au relaxat in campingul…

- Printul Harry si sotia sa Meghan viziteaza la inceputul lui iulie Irlanda in cadrul primeilor vizite oficiale in strainatate dupa casatorie, in mai, a anuntat marti Palatul Kensington, relateaza AFP. Cuplul va vizita Dublinul pe 10 si 11 iulie, ”la cererea” Guvernului britanic, a precizat Kensington…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan, au participat marti seara la primul lor angajament oficial organizat dupa nunta regala, un eveniment fastuos ce a avut loc sambata la Castelul Windsor, informeaza AFP. Ducele si ducesa de Sussex - titluri ce le-au fost oferite sambata de regina Elisabeta…

- Printul Harry si Meghan Markle au trecut intr-o noua etapa a vietii lor - cea de familie - dupa nunta spectaculoasa care a avut loc la Windsor. Cuplul va trebui sa mai astepte inainte de a pleca in luna de miere, pentru ca saptamana aceasta are de indeplinit primele angajamente oficiale, dupa casatorie.…

- Printul Harry si Meghan Markle amana luna de miere pentru a-si indeplini angajamente publice, potrivit AFP. Ducele si Ducesa de Sussex nu vor pleca in luna de miere imediat dupa nunta - a carei destinatie este inca secreta -, deoarece marti ei trebuie sa fie prezenti la un eveniment caritabil organizat…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la Geri Horner si Emma Bunton! “Mai tineti minte cum aratau partea blonda si partea roscata a trupei Spice Girls? Evil Twins si-au spus ele dupa lansarea videoclipului 2 Become 1. Nu-mi amintesc acest lucru sau poate ca a trecut prea mult timp de atunci si am…