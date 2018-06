Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat vineri, dupa ce fostul vicepremier si ministru de Interne Gabriel Oprea a postat pe contul sau de Facebook o fotografie trucata in care "da mana" cu Barack Obama, ca Oprea a ajuns tare rau daca falsifica fotografii. Basescu spune ca a inteles ca fotografia…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea afirma, referindu-se la fotografia controversata in care apare dand mana cu fostul presedinte SUA Barack Obama, ca a primit-o de la echipa care a mers in vizita in SUA.

- In poza de pe pagina lui Gabriel Oprea fostul ministru da mana cu fostul presedinte SUA Barack Obama la Casa Alba, in cadrul unei ceremonii la care mai erau prezenti fostul presedinte Traian Basescu si consilierul prezidential Bogdan Aurescu. Numai ca postura celor din poza este cu totul nefireasca.…

- Fostul ministru al apararii naționale și fost ministru al afacerilor interne, Gabriel Oprea, și-a modificat o poza astfel incat sa para ca da mana cu Barack Obama. Jurnaliștii de la Digi FM au descopeit pe contul de Facebook al fostului demnitar o fotografie postata de acesta, in care da mana cu fostul…

- Fostul premier Victor Ponta, președintele Pro Romania, a explicat, intr-un interviu pentru Euronews, care sunt intentiile noului sau partid. El spune ca PSD a alunecat spre o ideologie si politici care sunt foarte apropiate de cele promovate de Viktor Orban in Ungaria, iar el isi doreste sa readuca…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține intr-un interviu acordat pentru Euronews ca formațiunea sa se va lupta ca pana la 1 ianuarie 2019 sa dea un nou Guvern, sprijinit de PSD, ALDE și alte partide, cu un premier și miniștri foarte competenți și perfect pregatiți, care sa reprezinte cu cinste…

- Radu Mazare a acordat, marți, un interviu prin Whatsapp pentru Euronews in care fostul primar a afirmat ca in Romania i-au fost incalcate constant drepturile de catre statul paralel cat și de forțele...

- O știre cu artista noastra romanca, Inna, și actorul Burak a facut senzație in presa turca, dupa ce au filmat un spot publicitar pentru un renumit brand de șampon. Jurnaliștii au scris ca prietenia dintre Inna și Burak ar fi generat o noua criza de gelozie a soției actorului. Mai mult decat atat, unele…