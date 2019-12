Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie cu un copil bolnav care aștepta intins pe jos, pe holul unui spital din Leeds, a bulversat, luni, campania electorala din Marea Britanie, alimentand dezbaterea pe tema austeritații care a afectat sistemul de sanatate. Cu trei zile inaintea alegerilor de joi, premierul Boris Johnson a fost…

- Premierul britanic Boris Johnson si rivalul sau laburist Jeremy Corbyn s-au confruntat vineri seara, in cursul unui duel fara surprize, fiecare reafirmandu-si argumentele asupra Brexit cu sase zile inainte de alegerile legislative, informeaza France Presse. Timp de peste o ora, fiecare a parut sa-si…

- Presedintele american Donald Trump a postat pe Twitter fotografia unui caine care i-a insotit pe militarii americani in raidul din weekend care a dus la moartea liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, relateaza Agerpres. Liderul de la Casa Alba a refuzat sa spuna și numele cainelui,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, spera ca autoritatile britanice isi vor clarifica pozitia cu privire la Brexit, in ciuda ultimelor evolutii de pe scena politica londoneza, scrie Agerpres. "Ceata devine tot mai densa la Londra... Inca sper la mai multa claritate cu…

- 'Discursul reginei', asa cum este numit, a fost scris pentru suverana de catre guvern si prezinta in detaliu proiectele de legi pe care acesta si le propune pentru anul care urmeaza.Discursul si notele care l-au insotit trec in revista peste 20 de proiecte de legi, inclusiv cele necesare…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, l-a acuzat marti pe premierul britanic Boris Johnson ca, dand vina pe altii pentru un posibil esec al negocierilor privind Brexit-ul, se joaca cu viitorul Europei, relateaza AFP. ''@Boris Johnson, miza nu este sa castigi un joc de-a…

- ''Lucrul evident care trebuie facut este organizarea unor alegeri; Jeremy Corbyn vorbeste in dodii si el la randul lui ar trebui sa ceara alegeri'', a declarat Johnson in fata jurnalistilor dupa o intalnire cu oameni de afaceri la New York, unde se afla pentru a participa la sesiunea anuala a Adunarii…