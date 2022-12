Fotografia ȘOC de la Atena: Uite cum a ”LUPTAT” Iohannis pentru Schengen! ”Iohannis, mana moarta” titram ”lovitura” din 14 noiembrie. Atunci cand dezvaluiam nu doar ca ”zarurile” lasarii Romaniei la porțile Schengen fusesera deja aruncate, dar mai ales ca șeful statului roman nu va mișca un deget prezidențial pentru a incerca barem sa rastoarne acest ”blat” occidental. De ce? Nu pentru ca nu ar fi putut… Ci […] The post Fotografia ȘOC de la Atena: Uite cum a ”LUPTAT” Iohannis pentru Schengen! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

