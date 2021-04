Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Helen McCrory, cunoscuta din serialul „Peaky Blinders” si trei filme „Harry Potter”, a murit la vârsta de 52 de ani, a anuntat vineri sotul ei, actorul Damian Lewis, informeaza News.ro.Într-un mesaj publicat pe Twitter, el a scris: „Cu inima…

- Șefa executivului european, Ursula von der Leyen, s-a vaccinat joi împotriva Covid-19, afirmând ca întreaga campanie europeana va fi accelerata în perioada urmatoare ca urmare a primirii de noi tranșe de vaccinuri. Pâna acum, 100 de milioane de doze au fost administrate…

- Dupa o lunga lupta cu bolile de inima, Philip Mountbatten, soț al Elisabetei a II-a din 1952, s-a stins din viața vineri la varsta de 99 de ani, a anunțat Palatul Buckingham. „Cu profunda tristețe, Majestatea Sa Regina anunța moartea iubitului ei soț, Majestatea Sa Regala, Prințul Filip, Duce…

- Situația de urgența de la Capitoliu a fost anunțata de agențiile internaționale de presa. Cel puțin o persoana a fost impușcata langa cladirea Capitolului SUA din Washington DC, iar zona a fost blocata, transmite SkyNews .BREAKING: At least one person has been shot near the US Capitol building in Washington…

- Circa 5.000 de belgieni au ignorat restricțiile impuse de autoritați și s-au adunat, joi, 1 aprilie, in Parcul Cambre din Bruxelles la festivalul „La Boum”, un eveniment care normal ar fi trebui sa se desfasoare online, relateaza Mediafax . Oamenii au fost indemnați pe internet și prin intermediul rețelor…

- Capitanul a fost testat pozitiv saptamana trecuta și a ajuns la spital duminica, din cauza unor probleme de respirație. Vara trecuta, dupa izbucnirea pandemiei de Covid-19, veteranul din al Doilea Razboi Mondial a facut un gest prin care va ramane mult timp in memoria britanicilor și nu numai. A reușit…

- Kim Kardashian (40 de ani) este celebra pentru reality-show-ul Keeping Up with the Kardashians, stilul ei vestimentar și machiajele impecabile. Deține propriul brand de cosmetice și, deși iubește machiajul, nu se teme sa se fotografieze fara. Cum arata Kim Kardashian nemachiata? Recent, in mediul online,…