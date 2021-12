Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle i-a dezvaluit unui fost asistent al sotului sau ca printului Harry i se aduceau "recriminari constante" de catre familia regala, pentru relatia tensionata pe care ea o avea cu tatal sau, potrivit unor mesaje dezvaluite in fata unui tribunal si aparute in presa, relateaza EFE. Informatia…

- Știrile surprinzatoare din zilele noastre despre locuința celebritaților sunt de mare interes, cu atat mai mult cu cat este vorba despre locuința regala. Iata ce legatura au Kate Middleton, prințul William și intreaga familie regala cu Ikea. Nimeni nu ar fi crezut așa ceva. Familia regala: Kate Middleton,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 95 de ani, și-a anulat participarea la conferinta ONU despre clima COP26, care va avea loc saptamana viitoare la Glasgow, la sfatul medicilor, care i-au recomandat sa se odihneasca, a anuntat marti Palatul Buckingham, potrivit News.ro. In ultima…

- Bebeluș nou in familia regala britanica. Regina Elisabeta a II-a este foarte fericita de sosirea noului membru al familiei, dupa ce in vara acestui an i s-a nascut și stranepoata Lilibet, fiica ducilor de Sussex. Bebeluș nou in familia regala E ferciire in familia regala britanica, dupa ce stranepoata…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a felicitat-o pe Emma Raducanu imediat dupa meciul victorios de la US Open, printr-o scrisoare publicata pe conturile de socializare ale monarhiei. Pe contul de Instagram al ei si al printului William, Kate au transmis și ei un mesaj de felicitare pentru sportiva,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și familia regala britanica susțin mișcarea Black Lives Matter, a declarat un oficial al casei regale, apropiat al suveranei, conform The Washington Post.