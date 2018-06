Stiri pe aceeasi tema

- Christian Sabbagh va deveni pentru a treia oara tatic, soția lui, Iulia, este insarcinata in trei luni și va aduce pe lume un baiețel. Jurnalistul a marturisit ca soția lui nu are o sarcina prea ușoara, fatul ii creeaza ceva probleme. “Da, o sa fiu tata de baiat, un lucru minunat! Bine, e minunat sa…

- Cunoscutul interpret Alexandru Jula a ajuns luni la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, a anuntat seful Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, Mihai Polinschi citat de Agerpres.ro. Artistul a fost preluat de un echipaj al Serviciului Judetean…

- O explozie produsa duminica intr-o moschee in provincia Khost din estul Afganistanului s-a soldat cu cel putin 17 morti si 34 de raniti, anunta surse locale citate de agentia Reuters. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Moscheea era folosita si ca centru de inregistrare…

- Monica Tatoiu are toate motivele de mandrie, atat pe plan profesional, cat și pe plan personal. Binecunoscuta femeie de afaceri are o familie minunata alaturi, iar fiul sau este deja un barbat in toata firea. Victor Tatoiu, fiul Monicai Tatoiu, are 24 de ani, esti un tanar talentat și cu inițiativa,…

- Apropierea de celebra „Bunesa de la Urlați” nu a fost de bun augur pentru omul de afaceri Costin Bacneanu. Cel poreclit „Bossul termopanelor” a fost dat in judecata de fosta soție, care solicita modificarea acordului parental stabilit in prima instanța. Dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Buftea.…

- Andrei Gheorghe a murit la inceputul acestei saptamani, in vila din Voluntari in care locuia singur. Jurnalistul a fost gasit in baie, de un ingrijitor. Cunoscutul om de radio a fost rapus de un stop cardio-respirator. A murit rapid, exact așa cum iși dorea. Cu puțin timp inainte sa treaca in neființa,…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuința ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede…

- "Este adevarat, am probleme de sanatate, am suferit o semipareza. Acum sunt in perioada de recuperare, urmeaza sa mai fac niște analize. Sunt internat, ținut sub observație, trag speranțe ca voi fi, din nou, bine. Imi doresc din tot sufletul sa ma refac și sa-mi continui viața. Dar trebuie sa țin…