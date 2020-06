FOTOGRAFIA care ne lasă mască! VIRUSUL a lovit crunt România Romania este țara cea mai afectata de coronavirus din randul statelor UE situate in estul și sud-estul Europei. Conform datelor disponibile luni dimineața, 15 iunie, Romania are mai multe decese decat Republica Ceha, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Slovenia, Slovacia la un loc. La fel se prezinta și situația la numarul de infectari. Totuși, la numarul de teste la milionul de locuitori, Romania se afla in fața Bulgariei, Greciei și Ungariei, dar dupa Republica Ceha, Slovenia și Slovacia. Țara noastra a efectuat pana in prezent 29.133 de teste la milionul de locuitori, in timp ce Republica Ceha are la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

