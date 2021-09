Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul Educatiei din SUA deschide anchete privind drepturile civile, pentru a stabili daca cinci state care au interzis scolilor sa solicite purtarea mastilor pentru protejarea de Covid-19 discrimineaza elevii cu dizabilitati, a declarat agentia luni, transmite Reuters.

- Aleph News si Agentia Mediafax au obtinut in exclusivitate fotografia din dosarul penal al premierului Florin Vasile Citu, asa cum ea a fost pusa la dispozitie de catre autoritatile americane, si prezinta publicului acest portret, asa cum se regaseste in documentele aflate in dosar si a fost transmis…

- Autoritațile au emis un nou cod portocaliu de furtuni, valabil in cea mai mare parte din vestul, centrul și nordul țarii, inclusiv in județul Alba. Fenomene vizate: vijelii puternice, grindina, averse torențiale Interval de valabilitate: 01 august, ora 16:00 – 02 august, ora 02:00 In Crișana, Maramureș,…

- Numarul de noi cazuri raportate luni a fost de 480, cu 91 mai multe decat saptamana trecuta, in timp ce numarul deceselor a ajuns la 31, cu 3 mai multe decat lunea trecuta, potrivit EFE, citat de Agerpres..Campania de vaccinare avanseaza cu o medie de 4 milioane de doze administrate pe saptamana: 21.203.897…

- Autoritațile au raportat 28 de cazuri noi de COVID, descoperite in ultimele 24 de ore. O persoana a decedat și alte 65 sunt inca la ATI. Autoritațile au continuat sa raporteze decese din urma, neinregistrate la momentul producerii (inca 44 de decese anterioare). Pana astazi, 5 iulie, pe teritoriul Romaniei,…

- Romania se topește la temperaturi extreme, iar meteorologii spun ca in unele zone nu au mai fost inregistrate niciodata astfel de valori. In vestul țarii este cod roșu de canicula, iar temperaturile la umbra ajung și astazi la 40 de grade Celsius. Cel mai cald este in vestul țarii, spun meteorologii.…

- Trei baieți, de 7 si 8 ani, din Techirghiol, sunt cautați de zeci de polițiști, dupa au plecat joi dimineata, de bunavoie, de acasa si de atunci nu au mai fost vazuti. Din primele informatii, copiii ar fi urcat intr-un autobuz spre Eforie, potrivit News.Potrivit IPJ Constanța, in jurul orei 9.40, politistii…