- Blocuri de lava incandescenta, de marimea unei cladiri cu trei etaje, s-au rostogolit pe un versant de pe La Palma, în timp ce o serie de miscari seismice a zguduit regiunea, duminica, la trei saptamâni de la eruptia vulcanului de pe aceasta insula spaniola.Duminica au avut loc 21…

- Spania va ajuta la reconstruirea La Palm, unde o eruptie vulcanica a distrus sute de cladiri si a obligat mii de oameni sa isi paraseasca locuintele, a declarat duminica premierul Pedro Sanchez, adaugand ca insula este sigura sa poata fi vizitata de turisti, transmite Reuters, citat de news.ro…

- Lava vulcanului care a erupt în urma cu zece zile pe insula La Palma din arhipelagul spaniol al Canarelor a ajuns la ocean în noaptea de marti spre miercuri, un fenomen potential periculos, a informat Institutul de vulcanologie din insulele Canare (Involcan), transmite AFP."Fluxul…

- O biserica de pe insula spaniola La Palma s-a prabușit ca un castel de nisip din cauza scurgerilor de lava provocate de eruperea vulcanului Cumbre Vieja, relateaza Euronews.Imaginile dramatice au surprins fumul dens care a cuprins turnul bisericii înainte de prabușirea în doar câteva…

- Exploziile vulcanice au aruncat lava roșie fierbinte in aer sambata in La Palma, forțand mica insula spaniola sa-și inchida aeroportul. Oamenii au format cozi uriașe pentru a lua feriboturile. Aeroportul local a fost inchis dupa ce eruptia s-a intensificat si a intrat in cea mai exploziva faza de pana…

- In timpul erupției vulcanului Cumbre Vieja, din Insulele Canare, fotograful spaniol Alfonso Escalero a surprins o imagine incredibila: lava inconjoara o casa fara a o „inghiți”, a informat postul iberic La Sexta . Vulcanul Cumbre Vieja a inceput sa erupa duminica și de atunci, peste 6.000 de oameni…

- Regele Felipe al VI-lea al Spaniei si sotia lui, regina Letizia, au mers in insula La Palma, unde vulcanul Cumbre Vieja a erupt la sfarsitul saptamanii trecute pentru prima data in 50 de ani.

- Vulcanul de pe insula spaniola La Palma a început sa erupa duminica, dupa ce aproximativ 40 de oameni cu probleme de mobilitate și mai multe animale domestice au fost evacuate catre zone mai sigure, relateaza Reuters. UPDATE Vulcanul a început sa erupa, potrivit unui martor Reuters.În…