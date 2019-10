FOTOGALERIE Cum arată vagoanele modernizate ale CFR Călători - Despre promisiuni, despre probleme și cum s-ar putea circula cu trenul în 2020 CFR Calatori folosește zilnic 970 de vagoane, spune ca va ajunge curând la 1.000, iar în sezonul estival de la anul ar putea opera cu 1.200 de vagoane. Compania mai spune ca va demara licitație și pentru ca personalul de tren sa aiba dispozitive mobile (cititoare de coduri de bare) pentru biletele online și va încerca sa cumpere și automotoare diesel. Compania a transportat anul trecut aproximativ 54 de milioane de calatori, iar trenurile sunt de multe ori pline și prea scurte. Cei de la CFR promit și ca se va încerca sa nu mai fie puse incomodele vagoane etajate pe trenurile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

