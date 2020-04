Stiri pe aceeasi tema

- Sunt puține active sau marfuri care sa fi cunoscut creșteri in ultima perioada. Dar in toata nebunia piețelor a existat un plasament care a dus creștere buna, de peste 15%. Cotațiile acestui produs alimentar au tot urcat, cumva paradoxal.

- Camelia Niculcea este profesor de educație fizica și sport la Școala Nr. 27 din Brașov, de 22 de ani. A practicat scrima la Clubul Sportiv Tractorul, a fost antrenoare de floreta, este mama și soție. A vazut moartea cu ochii intr-un accident (1998), dypa care spune ca, „practic, m-am nascut a doua oara”.…

- Camelia Niculcea este profesor de educație fizica și sport la Școala Nr. 27 din Brașov, de 22 de ani. A practicat scrima la Clubul Sportiv Tractorul, a fost antrenoare de floreta, este mama și soție. A vazut moartea cu ochii intr-un accident (1998), dypa care spune ca, „practic, m-am nascut a doua oara”.…

- USR Campia Turzii a avut o tentativa de manipulare a opiniei publice din localitate, printr-o postare a vicepreședintelui Flaviu Bota, care l-a acuzat pe primarul Dorin Lojigan ca ”iși face... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un copil, in varsta de 10 ani, a cazut de la etajul II (8-9 metri) al unui bloc situat in cartierul Micro 14, in apropiere de Liceul cu Program Sportiv. Minorul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Buzau. Potrivit reprezentanților unitații medicale, copilul…

- Profesorii bacauani reclama ca in ultimele zile, la ieșirea de la cursuri, elevii primesc biblii și carți religioase de la cultul adventist. S-ar fi intamplat la Colegiul „Vasile Alecsandri”, Colegiul „Saligny”, Liceul cu Program Sportiv... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In cursul zilei de ieri, 22.01.2020, doi jandarmi din cadrul Detașamentului Campulung, in timp ce desfașurau o activitate preventiva la Liceul cu Program Sportiv din municipiu au fost sesizați de o eleva in varsta de 18 ani despre faptul ca i-a disparut o suma de bani din geaca. Jandarmii au procedat…

- PE PODIUM… Peste 30 de elevi de la mai multe institutii de invatamant din judet au concurat la faza judeteana a Olimpiadei Sportului Scolar la Sah. Calificati din fazele locale, acestia si-au pus mintea la contributie pentru a intra in posesia biletelor care le va garanta prezenta la faza nationala.…